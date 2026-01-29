PANDI Sebut Jumlah Pengguna Nama Domain .Id Tembus 1,4 Juta Pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah pengguna domain .id terus menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang 2025, dengan pencapaian total domain .id yang terdaftar mencapai 1.431.960 nama domain.

Dengan realisasi jumlah tersebut, PANDI berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan, yakni sebesar 1.350.000.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan capaian itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, institusi pendidikan, komunitas, hingga sektor pemerintah terhadap domain .id sebagai identitas digital Indonesia.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh pemangku kepentingan ekosistem internet nasional.

“Bagi PANDI, pertumbuhan bukan hanya soal angka, yang lebih penting adalah bagaimana domain .id mampu menghadirkan ruang digital yang aman, berdaulat, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap John di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/1).

Sepanjang 2025, PANDI melalui .id Academy secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi digital yang menjangkau 51.626 peserta dari beragam segmen, meliputi mahasiswa, tenaga pendidik, pelaku UMKM, komunitas serta Instansi Pemerintah.

Program literasi digital tersebut direalisasikan melalui total 272 kegiatan yang terdiri atas 122 webinar, 118 workshop, 6 kuliah umum, yang dilaksanakan secara daring maupun luring di berbagai wilaya Indonesia, mencakup Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Dalam pelaksanaannya, program .id Academy juga bekerja sama dengan berbagai lembaga strategis, antara lain Staf Khusus Kepresidenan Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.