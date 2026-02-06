Pandji Bakal Sampaikan yang Seru Seusai Diperiksa Polisi Sore Ini

menu
Komika Pandji Pragiwaksono dan kuasa hukumnya, Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait kasus laporan materi pertunjukan Mens Rea pada aplikasi Netflix.

Sang Komika tiba di Polda Metro Jaya didampingi Haris Azhar sekitar pukul 10.16 WIB.

"Pagi ini, kami datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu, dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol, kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang," kata Haris.

Sementara Pandji tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan persiapannya hanya sudah sarapan dan minum kopi.

"Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah melewati prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Oke. Thank you," ucap Pandji.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap komika atau pelawak tunggal Pandji Pragiwaksono (PP) pada Jumat (6/2) terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.

"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa.

Panggilan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut atas lima laporan polisi yang telah diterima sebelumnya, dan diharapkan yang bersangkutan dapat hadir serta melakukan klarifikasi.

Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait kasus laporan materi pertunjukan Mens Rea pada aplikasi Netflix.

