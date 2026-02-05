Pandji Pragiwaksono Dijadwalkan Pemeriksaan Esok Hari
jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono dijadwalkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2).
Pemeriksaan itu merupakan buntut dari materi stand up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono.
Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar mengatakan bahwa kliennya memang diaagendakan pemeriksaan tersebut.
"Sementara itu dalam waktu dekat kami juga akan hadir ke undangan dari penyidik Polda Metro Jaya hari Jumat jam 10.00," ujar Haris Azhar di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
Terkait laporan polisi yang dilayangkan terhadapnya, Pandji Pragiwaksono memastikan dirinya akan kooperatif mengikuti prosedur yang berlaku.
"Saya akan jalanin prosesnya saja saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog saya tidak akan menghindar panggilan," tuturnya.
Komika 46 tahun itu kembali menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif menghadapi kritikan maupun laporan yang dilayangkan kepadanya. Dia siap hadir secara langsung apabila itu memang diperlukan.
"Ketika saya dibutuhkan untuk hadir tentu saya akan hadir dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga, sisanya saya ikutin prosesnya saja, apa pun yang terjadi di ujung saya percaya itu untuk kebaikan insyaallah," ucap Pandji Pragiwaksono.
