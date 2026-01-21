menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, 10 Saksi Telah Diperiksa

Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, 10 Saksi Telah Diperiksa

Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, 10 Saksi Telah Diperiksa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pandji Pragiwaksono.Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya ternyata telah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/1).

"Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli, yang sehubungan dengan substansi konten tersebut," ungkap Kombes Pol Iman Imanuddin dilansir Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, pihaknya juga terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli lainnya.

Tidak hanya itu, penyidik juga siap memeriksa saksi lainnya yang berhubungan dengan konten Pandji Pragiwaksono.

"Karena ada beberapa LP dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat tiga LP dan dua pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan kasus tersebut," jelasnya.

Baca Juga:

Pihak kepolisian juga sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Pandji Pragiwaksono.

Akan tetapi, Kombes Pol Iman Imanuddin belum membeberkan jadwal pemeriksaan pria berusia 46 tahun itu.

Pihak Polda Metro Jaya ternyata telah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI