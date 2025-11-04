Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja Gegara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Toraja melalui akunnya di Instagram.

Adapun permintaan maaf itu buntut materi komedinya dalam pertunjukan Mesakke Bangsaku pada 2013 lalu.

"Dalam beberapa hari terakhir, saya menerima banyak protes dan kemarahan dari masyarakat Toraja terkait sebuah joke dalam pertunjukan Mesakke Bangsaku tahun 2013," ujar Pandji Pragiwaksono melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (4/11).

"Saya membaca dan menerima semua protes, serta surat yang ditujukan kepada saya," sambungnya.

Dia pun sudah berdialog dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi melalui telepon.

Dalam pembicaraannya itu, Rukka Sombolinggi menceritakan tentang budaya Toraja, makna, nilai, dan kedalamannya.

Dari obrolan tersebut, dia lantas menyadari kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

"Dari obrolan itu, saya menyadari bahwa joke yang saya buat memang ignorant, dan untuk itu saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Toraja yang tersinggung dan merasa dilukai," ucap Pandji.