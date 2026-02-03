Pandji Pragiwaksono: Saya Ikuti Prosesnya Saja

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin (2/2).

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA terhadap masyarakat suku Toraja yang dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja pada akhir 2025 lalu.

"Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja. (Diperiksa dari) pukul 10.30 WIB," kata Pandji Pragiwaksono dilansir Antara, Senin (2/2).

Saat dimintai keterangan, pria berusia 46 tahun itu mendapat 48 pertanyaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Pandji Pragiwaksono pun memberi penjelasan terkait materi saat tampil dalam salah satu acara stand up.

Walau sudah menyampaikan permintaan maaf, dia memastikan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca Juga: Pandji Dicecar 48 Pertanyaan dalam Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja

"Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada bisa dilihat publik juga, tapi mungkin ini meneruskan laporan saja kali, ya. Saya ikuti prosesnya saja," lanjut Pandji Pragiwaksono.

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar mengatakan kedatangan kliennya merupakan yang pertama kali untuk diperiksa sebagai saksi.