Pandji Singgung Karhutla di WCCE 2026, CEO Petakumpet Kritik Kebijakan Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta diwarnai sorotan terhadap isu di luar pembahasan industri kreatif.

Founder Comika.id, Pandji Pragiwaksono, menyinggung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia saat menjadi pembicara, sementara CEO Petakumpet M Arief Budiman menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (ekraf).

Pandji memaparkan pandangannya mengenai potensi industri komedi dan pentingnya pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) dalam konferensi yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Kamis (22/10).

Menurut Pandji, kreativitas merupakan aset berkelanjutan yang perlu dikelola secara profesional.

Industri komedi tunggal atau stand-up comedy tidak lagi sekadar menjadi hiburan panggung, tetapi juga memiliki nilai komersial serta dapat menjadi sarana masyarakat menyalurkan dinamika sosial dan tekanan hidup.

Di akhir pandangannya, Pandji turut menyinggung kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

"Jarang jarang dapat kesempatan ini. Saudara - saudara kita di Sumatera, Kalimantan dan Papua masih kebakaran. Semoga kita masih melindungi mereka, makasih. Mari kita minta pemerintah untuk menghapus kebakaran tersebut," ujar Pandji.

Sementara itu, CEO Petakumpet M Arief Budiman menyampaikan alasan ketidakhadirannya dalam WCCE 2026 melalui Instagram @mybothsides.