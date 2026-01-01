Panduan Lengkap Cara Memulai Trading dari Nol di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Banyak yang menjadikan Tahun Baru sebagai momen untuk memulai kebiasaan finansial yang lebih baik, termasuk mempelajari cara memulai trading dengan serius.

Sayangnya, menurut Psychology Today, sekitar 80% resolusi tahun baru sudah gagal di bulan Februari karena tidak disertai rencana yang konkret.

Lalu, bagaimana agar resolusi trading Anda tidak berhenti sebatas wacana?

Berikut lima cara memulai trading yang praktis agar Anda bisa menutup 2026 dengan portofolio yang benar-benar bertumbuh.

1. Tentukan Goal dan Susun Strategi

Langkah awal memulai trading adalah memiliki goal yang jelas. Tentukan apakah Anda akan menjadikan trading sebagai sumber penghasilan tambahan atau nantinya ingin menjadi sumber pendapatan utama. Dari sini, Anda bisa mulai menyusun strategi sederhana untuk satu tahun ke depan.

Tentukan instrumen trading apa yang akan Anda gunakan, target profit bulanan yang realistis, berapa modal awal yang siap Anda gunakan, dan berapa banyak waktu yang bisa Anda alokasikan untuk trading setiap hari. Strategi ini akan membantu Anda tetap fokus.

2. Pilih Broker yang Bisa Membantu Mencapai Goal