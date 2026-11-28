jpnn.com, JAKARTA - Menemukan aged domain dengan authority tinggi jauh lebih mudah dibandingkan menemukan domain yang memiliki backlink asli, riwayat yang bersih, dan relevansi dengan proyek SEO Anda.

Domain dengan Domain Rating (DR) 50 mungkin terlihat mengesankan tetapi domain lain dengan DR 25 bisa saja memiliki tautan editorial yang lebih kuat dari website dalam niche yang tepat.

Bagi agensi SEO, affiliate marketer, dan pemilik website, tujuannya bukan membeli domain dengan skor tertinggi.

Tujuannya adalah menemukan domain dengan nilai historis yang kredibel serta rencana penggunaan ulang yang praktis dan sah.

Apa Itu Aged Domain dengan Authority Tinggi?

Aged domain dengan authority tinggi adalah domain yang pernah terdaftar sebelumnya, memiliki riwayat yang sudah terbentuk, serta profil backlink yang relatif kuat.

Saat website aslinya masih aktif, domain tersebut mungkin telah memperoleh tautan dari publikasi berita, bisnis, blog industri, atau website relevan lainnya.

Usia dan authority merupakan dua hal yang berbeda. Domain lama bisa saja hanya memiliki sedikit backlink yang bermakna, sedangkan domain yang lebih baru mungkin mendapatkan tautan dari publikasi tepercaya.