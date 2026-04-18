Panduan Memilih Toren Air Anti Bau 2026, Cek Harga hingga Fitur

jpnn.com - JAKARTA - Saat mencari tangki air, banyak orang fokus pada “Berapa harga toren air yang paling murah?”

Padahal, dalam banyak kasus, masalah air cepat bau justru berasal dari kesalahan memilih material, bukan sekadar kapasitas atau merek.

Menariknya, harga toren air di pasaran memang sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah tergantung material dan teknologi yang digunakan.

Oleh karena itu, memahami hubungan antara harga dan kualitas material menjadi sangat penting sebelum membeli.

Gambaran Harga Toren Air di Pasaran (2026)

Sebagai referensi, berikut kisaran harga toren air berdasarkan material dan fitur:

Plastik standar (non food grade): mulai ratusan ribu

Polyethylene (PE) food grade: ± Rp900 ribu – Rp5 jutaan

Triple layer + anti lumut: ± Rp1,5 juta – Rp8 jutaan

Stainless steel: bisa mencapai Rp30 juta ke atas



Perbandingan Harga Toren Air Merek Ternama (Berdasarkan Kapasitas & Material)

Agar lebih konkret, berikut gambaran harga beberapa merek toren air populer di Indonesia:

1. Grahaexcel (EXCEL) – PE & Stainless Steel

500 liter (PE roto moulding): ± Rp1.020.000

1000 liter (PE): ± Rp1.700.000 – Rp2.700.000

2000 liter (PE): ± Rp5.200.000

600–5000 liter (stainless steel AISI 304): ± Rp4,5 juta – Rp32 juta

2. Penguin – PE & Stainless Steel