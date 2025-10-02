Panduan & Tips Mengunjungi Nara Agar Liburan Makin Berkesan

jpnn.com, JAKARTA - Nara yang berada di Kansai, Jepang menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan lokal Dan asking karena berjarak kurang dari satu jam dari Kyoto dan Osaka.

Namun, untuk benar-benar menikmati pesona kota ini, sebaiknya kamu menginap satu hingga dua malam.

Nara adalah perpaduan sempurna antara modernitas dan tradisi. Rumah-rumah bergaya Edo di kota ini telah diubah menjadi galeri seni, kafe, dan bar bir kerajinan.

Jika kamu tertarik mengunjungi Nara, ada beberapa tips buat kamu.

Panduan dan Tips Mengunjungi Nara

Panduan berikut akan menunjukkan mengapa Nara adalah kota yang istimewa, simak selengkapnya!

Musim terbaik untuk mengunjungi Nara

Nara bisa dikunjungi sepanjang tahun, namun supaya perjalanan nyaman, kunjungi pada bulan-bulan berikut: