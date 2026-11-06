Panduan Transaksi Gadai Online di Aplikasi Tring! by Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk untuk urusan pinjaman dana darurat.

Saat ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor fisik selama berjam-jam dan mengorbankan waktu produktif mereka demi mendapatkan pencairan modal.

Inovasi gadai online di aplikasi Tring! by Pegadaian yang diusung oleh Pegadaian menjadi jawaban atas tantangan tersebut sekaligus bukti nyata digitalisasi finansial.

Skema transaksinya dapat diproses secara praktis sekaligus efisien. Mari simak lebih lanjut mengenai detail layanan gadai online di Pegadaian berikut.

Bisakah Bertransaksi Gadai Online di Tring! by Pegadaian?

Pemanfaatan aplikasi Tring! by Pegadaian untuk pengajuan pinjaman digital sangat bisa dilakukan oleh masyarakat. Transaksi ini difasilitasi resmi lewat produk Gadai Tabungan Emas.

Gadai Tabungan Emas merupakan layanan pembiayaan yang menggunakan saldo emas digital sebagai jaminan sehingga memungkinkan nasabah memperoleh likuiditas tanpa kehilangan hak kepemilikan atas aset.

Transaksi digital ini beroperasi di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gadai Tabungan Emas menawarkan sejumlah keunggulan bagi para nasabah, antara lain: