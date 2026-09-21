Panen Padi Demplot ExtraGen Tembus 12,5 Ton Per Hektare, Pemkab Malang Siapkan Pengembangan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Malang bersama PT Indoraya Mitra Persada 168 (IMP 168), produsen pupuk cair hayati ExtraGen menggelar panen raya demplot di lahan Kelompok Tani Ngudi Makmur, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (21/9).
Hasil panen dari lahan percontohan tersebut disebut mencapai rata-rata 11 ton hingga 12,5 ton per hektare.
Capaian itu menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah untuk melihat kemungkinan penerapan teknologi pemupukan tersebut pada lahan yang lebih luas.
Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur Samudji mengatakan hasil panen dari demplot tergolong baik.
"Untuk hasil panennya sangat bagus. Rata-rata bisa mencapai 11 sampai 12,5 ton per hektare,” kata Samudji.
Menurut dia, capaian tersebut tidak hanya bergantung pada jenis pupuk yang digunakan, tetapi juga pada ketepatan dan keseimbangan dalam pemupukan.
Pada demplot tersebut, aplikasi pupuk dilakukan ketika tanaman berumur sekitar 7-10 hari.
Penyemprotan selanjutnya dilakukan dengan interval sekitar 7-10 hari.
Panen padi Demplot ExtraGen tembus 12,5 ton per hektare, Pemkab Malang menyiapkan pengembangan
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