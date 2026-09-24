Panen Padi di Giri Agung, Petani Kelola 15 Hektare Lahan lewat Program DMPA

jpnn.com - Kelompok Tani Hutan (KTH) Harapan Bersama memanen padi di lahan sekitar 15 hektare di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Panen yang berlangsung pada 22-26 September 2026 itu menghasilkan produktivitas sekitar 4-5 ton padi per hektare.

Lahan tersebut dikembangkan melalui program Desa Makmur Peduli Alam (DMPA) PT Surya Hutani Jaya (SRH). Program itu diarahkan untuk mendukung pertanian masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan lahan tanpa pembukaan area baru yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rencana pengembangan kemitraan konsesi di Giri Agung, tersedia area sekitar 100 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 hektare dinilai berpotensi dikembangkan untuk pertanian padi.

Saat ini, KTH Harapan Bersama mengelola persawahan sekitar 15 hektare dan masih memiliki peluang untuk menambah luas lahan pertanian secara bertahap.

Kepala Desa Giri Agung Supriadi mengatakan pertanian menjadi salah satu sektor penting bagi masyarakat setempat karena sebagian besar warga bekerja sebagai petani.

“Sebagian besar masyarakat Giri Agung bekerja sebagai petani sehingga program seperti ini sangat bermanfaat. Kami berterima kasih kepada PT Surya Hutani Jaya yang telah mendampingi dan memberikan dukungan hingga kegiatan pertanian ini dapat berjalan dan sampai pada tahap panen,” ujar Supriadi dalam keterangannya dikutiip Kamis (24/9).

Menurut dia, pemerintah desa juga siap melanjutkan kerja sama dalam pengembangan pertanian sekaligus menjaga lingkungan dan mencegah karhutla.