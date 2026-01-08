Panen Raya Kuartal IV Polda Riau Hasilkan 100 Ton Jagung, Perkuat Swasembada Pangan

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau menggelar panen raya jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Kamis (8/1/2026).

Pada panen raya ini menghasilkan sekitar 100 ton jagung dan menjadi momentum penguatan ketahanan pangan nasional.

Panen raya tersebut dihadiri langsung Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Wakapolda Brigjen Jossy Kusumo, Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadhan Sebayang bersama jajaran kepolisian dan kelompok tani setempat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perayaan keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal.

Kapolda Riau menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kerja keras para petani yang dinilainya sebagai ujung tombak kedaulatan pangan.

Ia juga menyoroti keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mampu merealisasikan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Target swasembada pangan yang semula diproyeksikan empat tahun, Alhamdulillah berhasil diwujudkan dalam satu tahun pada 2025. Ini adalah hasil kerja kolektif pemerintah, TNI, Polri, petani, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Irjen Herry di lokasi panen.

Ia menegaskan bahwa pangan merupakan instrumen utama kedaulatan negara.