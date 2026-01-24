Panen Raya Lumbung Pangan Dorong Kesejahteraan Petani

jpnn.com, POLEWALI MANDAR - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaksanakan panen raya Program Lumbung Pangan di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis (22/1).

Kegiatan ini menjadi bukti pemanfaatan dana zakat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani mustahik.

Panen raya tersebut merupakan bagian dari Program Lumbung Pangan Padi BAZNAS yang telah dikembangkan di 16 lokasi di berbagai daerah. Lumbung Pangan Polewali Mandar menjadi titik ke-12 yang berhasil melaksanakan panen raya.

Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat, menyampaikan apresiasi atas capaian program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan panen raya menunjukkan efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat.

“Alhamdulillah, panen raya ini membuktikan bahwa setiap ikhtiar yang dilakukan dapat membuahkan hasil,” ujarnya.

Imdadun menjelaskan, program di Polewali Mandar melibatkan 66 kepala keluarga petani mustahik dengan luas lahan panen mencapai 60 hektare.

Program ini juga disertai pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam pengelolaan pertanian.