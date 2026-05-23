Panen Raya Udang di Kebumen, Prabowo: Luar Biasa, Per Ton Rp 70 Juta
jpnn.com, KEBUMEN - Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya di tambak Budi daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Desa Tegalreno, Ladang, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).
Pantauan JPNN di lokasi, Prabowo tiba di lokasi panen tambak pada pukul 11.00 WIB dengan menggunakan mobil maung putih.
Dia berkeliling dengan mobil maung untuk menyapa warga sekitar, kemudian berjalan ke arah tambak dan memanen udang bersama para petani udang.
Prabowo menyebutkan bahwa aktivitas tambak itu sudah beroperasi selama tiga tahun sejak diresmikan pada 2023.
“Dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi, sangat menjanjikan,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa dia menerima laporan satu hektare tambak bisa menghasilkan 40 ton udang.
“Luar biasa 40 ton ya, harganya sangat bagus, harganya Rp 70 ribu per kilo. Berarti per ton Rp 70 juta, Rp 70 juta,” kata dia.
Tambak BUBK Kebumen tersebut saat ini mempekerjakan sebanyak 650 orang lokal.
