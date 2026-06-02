Pangan Bergejolak, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 75 Ribu per Kg

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp 75.650 per kilogram.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 09.50 WIB harga cabai merah besar mencapai Rp 63.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp 63.450 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 57.800 per kilogram.

Harga bawang merah di harga Rp 54.000 per kilogram, bawang putih Rp 39.600 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp 36.900 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp 150.700 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp 143.900 per kilogram.

Sedangkan, telur ayam ras Rp 30.400 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 15.150 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp 14.800 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium I Rp 15.850 per kilogram, dan beras kualitas medium II di harga Rp 15.750 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 16.950 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp 16.550 per kilogram.

Harga pangan berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 20.200 per kilogram, gula pasir lokal Rp 19.250 per kilogram.