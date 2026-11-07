Pangdam Mayjen Zainul Arifin Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo

jpnn.com, JAKARTA - Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., memimpin upacara pelepasan jenazah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, prajurit TNI AD yang gugur dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 TNI AD saat menjalankan misi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bandar Udara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/11/2026).

Pelepasan jenazah tersebut menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum yang gugur saat menjalankan tugas negara dalam misi kemanusiaan penanggulangan karhutla.

Di tengah suasana duka, Pangdam juga menyempatkan diri menemui dan berbincang dengan orang tua almarhum.

Pangdam menyampaikan perhatian, penguatan, serta dukungan moril kepada keluarga agar tabah dan kuat dalam menghadapi kepergian putra tercintanya.

Bagi keluarga besar TNI AD, gugurnya Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo merupakan kehilangan yang mendalam.

Pengorbanan almarhum menjadi bagian dari pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas membantu masyarakat dan menghadapi risiko demi kepentingan kemanusiaan.

Upacara yang berlangsung mulai pukul 06.47 WIB tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wimoko, Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., serta unsur TNI-Polri, Forkopimda, dan pejabat terkait lainnya.(fri/jpnn)



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