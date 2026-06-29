Pangdam Perintahkan Satgas Pamtas Awasi Ketat Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar
jpnn.com - PONTIANAK - Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Novi Rubadi Sugito memberikan perintah kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia.
Jenderal bintang dua itu memerintahkan satgas memperketat pengawasan jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.
Hal itu harus dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal, narkotika, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Mayjen TNI Novi mengatakan bahwa bahwa jalur tidak resmi di kawasan perbatasan masih menjadi menjadi titik rawan yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal lintas negara.
"Perketat pengawasan di jalur tikus, antisipasi pelintas batas ilegal, serta tingkatkan deteksi dini terhadap penyelundupan narkotika dan TPPO," kata Mayjen TNI Novi saat memimpin upacara penerimaan Satgas Pamtas dari Batalyon Armed 13/Nanggala dan Batalyon Armed 19/Bogani di Aula Sudirman Makodam XII/Tanjungpura, Kubu Raya, Senin (29/6).
Adapun kedua satuan tersebut resmi menggantikan satgas sebelumnya untuk melaksanakan pengamanan di sektor barat dan timur perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Dengan penugasan tersebut, Batalyon Armed 13/Nanggala dan Batalyon Armed 19/Bogani resmi menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Novi mengatakan bahwa tugas Satgas Pamtas tidak hanya menjaga patok, tetapi juga memastikan keamanan wilayah, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain menjalankan tugas pengamanan, prajurit juga diminta aktif melaksanakan pembinaan teritorial dan memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubandi Sugito memerintahkan Satgas Pamtas RI-Malaysia mengawasi ketat jalur tikus di perbatasan RI-Malaysia di Kalbar.
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