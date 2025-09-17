Pangdam Tuanku Tambusai Sambangi Polda Riau, TNI-Polri Siap Jaga Lingkungan

jpnn.com, PEKANBARU - Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melakukan kunjungan kerja ke Markas Polda Riau, Selasa (16/9/2025).

Kunjungan ini bertujuan mempererat sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Provinsi Riau.

Kedatangan Pangdam bersama jajaran pejabat utama (PJU) Kodam XIX/Tuanku Tambusai disambut dengan upacara jajar kehormatan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut hadir menerima langsung kunjungan tersebut bersama para PJU Polda Riau.

Dalam agenda kunjungan ini, Pangdam bersama Kapolda meninjau Command Center RADAR (Responsif, Akuntabel, Dedikatif, dan Akurat).

Program unggulan Polda Riau yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam aspek pengamanan dan respon cepat terhadap situasi darurat.

Mayjen Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inovasi tersebut dan menilai RADAR sebagai contoh nyata kolaborasi strategis antara TNI dan Polri.

Selain meninjau fasilitas, Pangdam dan Kapolda juga membahas sejumlah isu terkait keamanan di wilayah Riau.