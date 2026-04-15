Pangdam XVII/Pattimura Hadir Tanpa Jarak Dengan Masyarakat, Dialog Langsung Jadi Senjata Redam Konflik

jpnn.com, MALUKU UTARA - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Triwinarto langsung terjun dan hadir di tengah dua kelompok warga yang bertikai, pasca konflik antar dua warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Senin (13/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat TNI bersama pemerintah daerah dalam memastikan situasi keamanan sekaligus memberikan dukungan moril kepada warga terdampak dan memastikan bahwa dialog positif merupakan senjata ampuh untuk meredam konflik berkelanjutan.

Hingga saat ini, kondisi di kedua desa dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Personel gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di lokasi guna menjaga stabilitas keamanan serta mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Doddy Triwinarto bersama rombongan berdialog langsung dengan warga dari kedua belah pihak yang sebelumnya terlibat konflik.

Pangdam mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, mempererat persaudaraan serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Pangdam juga meninjau langsung lokasi terdampak konflik di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo untuk melihat kondisi riil di lapangan, termasuk tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.

Sebagai wujud kepedulian, Pangdam menyerahkan bantuan sosial kepada warga terdampak sebagai bentuk empati dan perhatian TNI bersama pemerintah daerah.

Guna mempercepat proses pemulihan telah dilakukan penambahan personel TNI yang difokuskan untuk membantu rehabilitasi rumah warga secara gotong royong bersama masyarakat.