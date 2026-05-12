Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono

jpnn.com, HALMAHERA UTARA - Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., bergerak cepat terjun langsung membantu proses evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Api Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran Pangdam di lokasi bencana menjadi bukti nyata kepedulian TNI dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas proses evakuasi di tengah situasi darurat akibat aktivitas vulkanik Gunung Dukono.

Pangdam didampingi Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., tiba di lokasi dan disambut langsung oleh Bupati Halmahera Utara bersama jajaran Forkopimda.

Selanjutnya, Pangdam langsung menuju Pos Pemantauan guna memperoleh gambaran terkini terkait proses pencarian dan penyelamatan para pendaki yang terjebak akibat erupsi.

Berdasarkan laporan Dandim 1508/Tobelo, saat erupsi terjadi terdapat 20 pendaki berada di kawasan gunung.

Tim gabungan berhasil mengevakuasi 18 orang, terdiri dari 17 orang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Sementara itu, dua warga negara asing (WNA) masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Suasana duka menyelimuti kunjungan Pangdam saat melihat langsung jenazah salah satu korban di RSUD Tobelo, yakni seorang perempuan berusia 29 tahun yang merupakan pegawai Pertamina Ternate.