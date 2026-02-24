Panggilan Menjaga Kedaulatan Rakyat
jpnn.com - “Gereja Katolik menghargai sistem demokrasi karena menjamin partisipasi warga negara,” Gaudium et Spes Artikel 75, salah satu landasan penting dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik mengenai kehidupan politik.
Awal Februari 2026 lalu, saya mengajar pada Sekolah Politik dan Demokrasi Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Malang, Jawa Timur.
Dalam rangka konsolidasi demokrasi, saya menyampaikan demokrasi Indonesia tidak turun dari langit, tetapi perlu rekayasa sosial.
Seluruh anak bangsa mesti terpanggil untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Panggilan ini adalah sebuah ikhtiar mulia bagi kebaikan bersama. Hal penting yang mendesak, yakni mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk melakukan konsolidasi demokrasi.
Pemilu yang jurdil membutuhkan partisipasi dan pengawasan yang masif.
Demokrasi sering kali diibaratkan sebagai sebuah rumah kaca. Demokrasi tampak kokoh dan megah, namun keretakannya dapat bermula dari dalam sebelum akhirnya runtuh akibat tekanan dari luar.
Di tengah dinamika politik kontemporer, Indonesia sedang menghadapi tantangan yang melampaui sekadar proseduralisme pemilu.
Dalam rangka konsolidasi demokrasi, Benny Sabdo menyampaikan demokrasi Indonesia tidak turun dari langit, tetapi perlu rekayasa sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- De Jure: Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Berbahaya bagi Negara Hukum dan Demokrasi
- Ongkos Politik Tidak Murah, Wacana Pilkada lewat DPRD Dinilai Jadi Solusi
- Menkomdigi: Pers yang Kredibel dan Independen Kebutuhan Dasar Demokrasi
- Menguatkan Daya Beli Rakyat Sebagai Jalan Menuju Negara Kesejahteraan
- Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme Dinilai Mengancam Supremasi Sipil dan Demokrasi
- Paradigma Baru Pembuktian Hukum Pemilu