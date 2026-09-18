menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Panggung Asia Pertama Ikwan Ali Tanamal Bersama Persib, Ternyata Sempat Grogi

Panggung Asia Pertama Ikwan Ali Tanamal Bersama Persib, Ternyata Sempat Grogi

Panggung Asia Pertama Ikwan Ali Tanamal Bersama Persib, Ternyata Sempat Grogi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain muda Persib Bandung Ikwan Ali Tanamal (kiri) saat pertandingan melawan FC Seoul. Foto: Persib.

jpnn.com - Ikwan Ali Tanamal akhirnya mencicipi pertandingan internasional pertamanya bersama Persib Bandung.

Bek muda Persib itu mendapat kesempatan tampil dalam laga AFC Champions League Two 2026/27 saat menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026).

Pengalaman tersebut datang dalam pertandingan yang berakhir manis bagi Maung Bandung.

Baca Juga:

Gol cepat Julio Cesar pada menit kelima membawa Persib menang 1-0 di kandang lawan.

Bagi Ikwan, partai tersebut bukan sekadar penampilan perdana di kompetisi Asia. Pemain berusia 23 tahun itu juga pulang dengan pengalaman berharga setelah merasakan langsung ketatnya pertandingan di level internasional.

"Saya sangat bersyukur bisa menjalani debut di ACL Two sekaligus membantu tim meraih tiga poin," ucapnya.

Baca Juga:

"Ini menjadi pengalaman penting bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi lebih besar untuk Persib di pertandingan-pertandingan Asia berikutnya."

Atmosfer Korea Sempat Membuat Ikwan Tegang

Sebelum pertandingan dimulai, Ikwan ternyata harus beradaptasi dengan tekanan yang berbeda. Bermain di Korea Selatan membuatnya sempat merasakan kegugupan.

Ikwan Ali Tanamal akhirnya mencicipi pertandingan internasional pertamanya bersama Persib Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI