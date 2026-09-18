Panggung Asia Pertama Ikwan Ali Tanamal Bersama Persib, Ternyata Sempat Grogi

jpnn.com - Ikwan Ali Tanamal akhirnya mencicipi pertandingan internasional pertamanya bersama Persib Bandung.

Bek muda Persib itu mendapat kesempatan tampil dalam laga AFC Champions League Two 2026/27 saat menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026).

Pengalaman tersebut datang dalam pertandingan yang berakhir manis bagi Maung Bandung.

Gol cepat Julio Cesar pada menit kelima membawa Persib menang 1-0 di kandang lawan.

Bagi Ikwan, partai tersebut bukan sekadar penampilan perdana di kompetisi Asia. Pemain berusia 23 tahun itu juga pulang dengan pengalaman berharga setelah merasakan langsung ketatnya pertandingan di level internasional.

"Saya sangat bersyukur bisa menjalani debut di ACL Two sekaligus membantu tim meraih tiga poin," ucapnya.

"Ini menjadi pengalaman penting bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi lebih besar untuk Persib di pertandingan-pertandingan Asia berikutnya."

Atmosfer Korea Sempat Membuat Ikwan Tegang

Sebelum pertandingan dimulai, Ikwan ternyata harus beradaptasi dengan tekanan yang berbeda. Bermain di Korea Selatan membuatnya sempat merasakan kegugupan.