Panggung Kreatif TikTok Rising Indonesia 2025 Berdayakan Talenta Musik Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Platform hiburan digital terkemuka TikTok kembali meluncurkan TikTok Rising Indonesia 2025, program pemberdayaan khusus bagi kreator musik dan musisi lokal untuk tumbuh, memperkuat ikatan dengan komunitas penggemar, serta merayakan keberagaman musik di tanah air.

Melalui beragam dukungan seperti fitur khusus, kolaborasi konten kreatif, hingga kesempatan tampil di panggung live showcase, TikTok Rising Indonesia membuka lebih banyak peluang bagi talenta musik lokal untuk ditemukan oleh pencinta musik tanah air.

Tahun lalu sejumlah musisi lintas genre dan generasi seperti MALIQ & D’Essentials, Ghea Indrawari, hingga The Lantis yang bergabung dalam program ini telah merasakan dampak nyata terhadap perkembangan karier mereka, baik di TikTok maupun di luar platform.

“Musik selalu memiliki tempat penting di TikTok, tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan napas pada jutaan cerita komunitas kami. Partisipasi aktif komunitas kami yang dipadukan dengan kekuatan penemuan TikTok telah membantu beragam jenis musik untuk ditemukan dan menjangkau lebih banyak pendengar. Karya musisi independen maupun musisi yang sudah lama berkarya juga mendapat peluang baru untuk kembali diapresiasi oleh generasi pendengar yang berbeda. Melihat potensi tersebut, kami kembali menghadirkan TikTok Rising Indonesia untuk terus mendukung talenta musik lokal ini agar dapat terus berkarya, dikenal, dan dirayakan di TikTok,” kata Christo Putra, Music and Artist Partnerships Lead, Southeast Asia TikTok.

Program pemberdayaan dari TikTok ini memberikan dukungan berkelanjutan bagi musisi dari berbagai latar belakang, baik yang sudah mapan maupun yang baru memulai, serta yang tergabung dalam label maupun independen.

Dukungan ini mencakup pelatihan pembuatan konten, partisipasi dalam kampanye musik, kesempatan tampil di tagar populer seperti #RisingOnTikTok dan #NewMusic, hingga penampilan di live showcase.

Melalui ekosistem kreatifnya, TikTok memperkuat perannya bagi industri musik tanah air untuk berkembang dan menemukan pendengarnya. Di TikTok, kolaborasi yang terjalin antara karya musisi dan komunitas TikTok juga terus melahirkan berbagai kisah sukses yang menginspirasi.

Tahun ini TikTok Rising menggandeng sembilan kreator musik dan musisi lokal untuk menerima pembekalan langsung dari TikTok. Langkah ini diperkuat dengan peluncuran TikTok for Artists, dasbor inovatif yang membantu musisi memahami performa lagu dan audiens secara lebih mendalam.