Pangi Kritik Kunjungan Gibran ke Papua: Wapres Ini Kosong

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah Gibran Rakabuming Raka yang berkunjung ke Papua dengan membagikan buku menandakan kualitas Wapres RI itu yang tak berkompeten.

"Wapres ini kosong," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (24/4).

Pangi mengatakan Gibran seharusnya membawa program dengan konsep matang dan indikator yang jelas ketika berkunjung ke Papua.

Menurutnya, program dan konsep itu nantinya bisa diterapkan pejabat terkait untuk menyelesaikan masalah di Bumi Cenderawasih.

"Bawa program, konsep yang sudah matang dengan KPI luaran yang tekukur. Untuk mengatasi masalah yang selama ini belum bisa teratasi. Subtansial bukan formalistik yang enggak berdampak," ujar Pangi.

Dia mengatakan tugas membagikan buku jelas bukan kerja Wapres, karena bisa dilakukan perangkat negara lain seperti Ketua RT.

Pangi mengatakan citra buruk diperlihatkan Gibran ketika berkunjung ke Papua hanya sekadar mempertontonkan bagi-bagi buku.

"Tidak punya kompetensi dan kapasitas untuk mengatasi masalah yang hari hari di hadapi rakyat Papua," ungkapnya.