Pangka Mulo, Rin Hermana Jajal Dunia Musik

jpnn.com, JAKARTA - Komika Rin Hermana menjajal dunia musik dengan memperkenalkan proyek solonya yang bernama Rindae.

Langkah awal dari Rindae ditandai dengan peluncuran single perdana yang berjudul Pangka Mulo.

Rin Hermana mengatakan bahwa keputusan untuk merilis single hip metal itu lahir dari semangat untuk terus berkarya di bidang yang dicintai.

Dukungan dan dorongan dari rekan-rekan di dunia permusikan turut memperkuat keyakinan komika asal Ranah Minang itu untuk mengeksekusi proyek Rindae dengan serius.

Rindae punya alasan kuat memilih hip metal sebagai sajian utama. Menurutnya, warna musik ini paling sesuai dengan karakternya, meski dirinya merasa tidak bisa bernyanyi dengan merdu.

"Semaksimal sesuai kemampuan saya, dan saya berharap lagu ini tetap relevan hingga puluhan tahun ke depan,” kata Rin Hermana.

Single Pangka Mulo, yang berarti 'sesuatu yang dimulai' menjadi simbol langkah awal dalam proyek musik pria berusia 31 tahun itu.

Lagu tersebut sekaligus menggambarkan cerita tentang seorang anak yang memulai perjalanan hidupnya, berjuang untuk sesuatu yang diharuskan, bukan yang diinginkan.