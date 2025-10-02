Pangkas Dana TKD, Menkeu Purbaya Mau Dipukuli Bupati?

jpnn.com - SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mau dipukulin para bupati di Jawa Timur?

Menkeu Purbaya menuturkan ada sejumlah kepala daerah pengin mendatanginya yang sedang berada di Surabaya.

Itu terkait dengan kebijakan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10).

Purbaya menjelaskan pemangkasan transfer dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.

Menurut dia, meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

"Jadi, ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 43 triliun.