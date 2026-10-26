Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Bahlil Klaim Tak Langgar Kontrak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memangkas ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) atau 31 miliar BTUD.

Menurut dia, pengurangan 31 BBTUD itu setara dengan 8 persen dari total ekspor gas pipa. Adapun, ekspor gas pipa RI ke Singapura saat ini mencapai 409,55 BBTUD.

"Yang kemarin kita potong itu adalah 31 BBTUD. Hanya kurang lebih sekitar 8 persen [dari total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura]," ucap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Dia menyebutkan bahwa pemerintah tetap menghormati perjanjian yang telah disepakati dengan negara mitra dalam hal ini Singapura.

Bahlil mengeklaim pengurangan pasokan itu tak membuat Indonesia melanggar kewajiban kontrak dengan Singapura.

"31 (BBTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (BBTUD),” jelasnya.

Menteri ESDM itu menuturkan pengurangan pasokan dilakukan lantaran ada kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas.

Selain itu, pengurangan juga dilakukan karena pemerintah disebut hendak memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.