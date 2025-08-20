Pangku Bersaing di BIFF 2025, Reza Rahadian Merasa Terhormat

jpnn.com, JAKARTA - Reza Rahadian mengaku bangga film yang disutradarainya, Pangku terpilih dan berkompetisi dalam Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Dia merasa terhormat karena ini merupakan kali pertama dirinya diapresiasi dalam BIFF 2025 sebagai seorang sutradara.

"Merasa terhormat dan dengan penuh rendah hati saya mengucapkan terima kasih kepada BIFF 2025. BIFF tentu bukan festival yang asing bagi saya, karena dua film yang saya perankan juga telah diputar di festival tersebut. Kali ini, saya kembali dengan film yang saya sutradarai," kata Reza Rahadian.

Film Pangku, debut penyutradaraan Reza Rahadian yang terpilih dalam Busan International Film Festival (BIFF) 2025 bakal diputar dan berkompetisi di program Vision.

Vision merupakan sebuah program yang mengkurasi film-film independen inovatif terbaik dari Korea dan Asia, memberikan gambaran tentang masa depan sinema Korea dan Asia.

Busan International Film Festival adalah festival film terbesar di Asia yang selama ini telah menjadi platform bagi para sineas Asia dan dunia untuk menunjukkan karya-karya inovatif dan segar.

Terpilihnya Pangku sebagai official selection BIFF 2025 dan berkompetisi di program Vision juga menjadi spesial karena tahun ini BIFF menandai edisi ke-30 tahun perjalanan festival.

BIFF 2025 sekaligus menjadi ajang world premiere (pemutaran perdana) film Pangku. Momen itu tentu menjadi langkah penting bagi perjalanan film Reza Rahadian yang tahun ini memasuki dua dekade.