Pangku Hadir di BIFF 2025, Reza Rahadian Hingga Fedi Nuril Bertemu Lisa BLACKPINK

jpnn.com, BUSAN - Film debut penyutradaraan Reza Rahadian, Pangku, memulai perjalanan di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Jajaran sineas dan pemeran film Pangku tiba di Busan dan mengikuti rangkaian pembukaan festival yang berlangsung pada Rabu, 17 September 2025.

Para perwakilan film Pangku yang turut hadir di Busan yakni sutradara Reza Rahadian, produser Arya Ibrahim, para pemeran Claresta Taufan, Fedi Nuril, dan Devano Danendra.

Rombongan itu tampil dengan elegan di karpet merah BIFF 2025. Reza Rahadian bersama Arya Ibrahim, Fedi Nuril, dan Devano Danendra tampil dengan setelan suit and tie all black, dengan kemeja putih.

Claresta Taufan tampak bersinar dengan busana warna krem keemasan yang memberikan kesan tradisional namun elegan, disempurnakan perhiasan putih serta corak keemasan.

Seusai momen pembukaan festival yang berlangsung di Busan Cinema Center, Distrik Haeundae, Busan, Korea Selatan, perwakilan Pangku ternyata berjumpa dengan salah satu ikon idol global, Lisa BLACKPINK.

Momen perjumpaan yang hangat dan kasual itu pun diabadikan bersama dalam sebuah foto yang menjadi perbincangan di media sosial.

“Senang bisa kembali ke Busan dan merayakan sinema Asia bersama para sineas Asia dan dunia. Tahun ini, menjadi lebih spesial, karena dalam penyelenggaraan ke-30 BIFF, film debut penyutradaraan saya untuk pertama kalinya akan diputar dan mendapat kehormatan turut berkompetisi di program Vision Asia," ungkap sutradara film Pangku, Reza Rahadian.