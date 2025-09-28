menu
Pangku Menang 4 Penghargaan di BIFF 2025, Reza Rahadian: Semoga Memberi Inspirasi

Pangku Menang 4 Penghargaan di BIFF 2025, Reza Rahadian: Semoga Memberi Inspirasi
Reza Rahadian, sutradara film Pangku di Busan International Film Festival 2025. Foto: Dok. Gambar Gerak

jpnn.com, BUSAN - Reza Rahadian bangga karena film yang disutradarainya, Pangku bisa meraih penghargaan dalam Busan International Film Festival 2025.

Dia mengatakan Pangku merupakan film yang lahir atas kolaborasi semua pihak.

"Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Busan International Film Festival 2025 dan semua pihak yang terlibat atas rekognisi yang telah diberikan untuk film kami. Film Pangku lahir dari kerja bersama dan karya kolaboratif para pemain dan kru dari sejak praproduksi hingga saat ini,” kata Reza Rahadian.

Pria berusia 38 tahun itu berharap Pangku bisa menjadi film yang dicintai oleh para penonton.

Selain itu, Reza Rahadian juga ingin film Pangku dapat memberikan inspirasi nantinya.

“Semoga film ini bisa terus hidup di hati dan memberi inspirasi dari kisah seorang perempuan yang menghidupi hidup dengan sederhana untuk kebahagiaannya, keluarga, dan sekitarnya,” lanjutnya.

Film debut penyutradaraan Reza Rahadian, Pangku, berhasil memenangkan 4 penghargaan sekaligus di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Empat penghargaan yang diraih film Pangku yakni KB Vision Audience Award, FIPRESCI Award, Bishkek International Film Festival-Central Asia Cinema Award, dan Face of the Future Award.

