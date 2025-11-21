Pangku Raih 4 Piala FFI 2025, Reza Rahadian Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Pangku, debut Reza Rahadian sebagai sutradara, meraih penghargaan Film Terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (20/11).

Dalam kategori tersebut, Pangku mampu mengungguli nominator lain seperti Jumbo, Pengepungan Di Bukit Duri, Perang Kota, dan Sore: Istri dari Masa Depan.

Reza Rahadian yang menerima Piala Citra pun tidak kuasa menahan tangis saking terharunya.

"Ibu saya bilang, doa mama beserta," kata Reza Rahadian.

Tidak hanya Film Terbaik, Pangku juga memenangkan 4 penghargaan dari 7 nominasi di FFI 2025.

Film Pangku meraih kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, Penulis Skenario Asli Terbaik, dan Film Cerita Panjang Terbaik.

Pangku mengikuti kisah Sartika (Claresta Taufan), yang tengah hamil besar dan mencari pekerjaan, nasib hidupnya membawa Sartika ke pasangan tua Maya (Christine Hakim) dan Jaya (Jose Rizal Manua).

Sartika ditampung oleh Maya dan Jaya, dan kelak menemukan kehidupan baru untuk membesarkan anaknya, Bayu (Shakeel Fauzi), dan bertemu dengan cintanya, Hadi (Fedi Nuril), sopir truk ikan.