Pangku Raih 4 Piala FFI 2025, Reza Rahadian Terharu
jpnn.com, JAKARTA - Pangku, debut Reza Rahadian sebagai sutradara, meraih penghargaan Film Terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (20/11).
Dalam kategori tersebut, Pangku mampu mengungguli nominator lain seperti Jumbo, Pengepungan Di Bukit Duri, Perang Kota, dan Sore: Istri dari Masa Depan.
Reza Rahadian yang menerima Piala Citra pun tidak kuasa menahan tangis saking terharunya.
"Ibu saya bilang, doa mama beserta," kata Reza Rahadian.
Tidak hanya Film Terbaik, Pangku juga memenangkan 4 penghargaan dari 7 nominasi di FFI 2025.
Film Pangku meraih kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, Penulis Skenario Asli Terbaik, dan Film Cerita Panjang Terbaik.
Pangku mengikuti kisah Sartika (Claresta Taufan), yang tengah hamil besar dan mencari pekerjaan, nasib hidupnya membawa Sartika ke pasangan tua Maya (Christine Hakim) dan Jaya (Jose Rizal Manua).
Sartika ditampung oleh Maya dan Jaya, dan kelak menemukan kehidupan baru untuk membesarkan anaknya, Bayu (Shakeel Fauzi), dan bertemu dengan cintanya, Hadi (Fedi Nuril), sopir truk ikan.
Pangku, debut Reza Rahadian sebagai sutradara, meraih penghargaan Film Terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Film Keadilan: The Verdict Segera Tayang di Bioskop, Catat Tanggalnya
- Bidan Didorong Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting Sejak Dini
- Film Pangku Segera Tayang, Reza Rahadian Buktikan Terus Berkembang
- Reza Rahadian Akhirnya Ungkap Sumber Inspirasi Film Pangku
- Frisian Flag Indonesia Gandeng IBI Jawa Tengah Perkuat Peran Bidan Cegah Stunting
- Niken Anjani Cerita soal Karakter dan Tantangannya di Film Keadilan: The Verdict