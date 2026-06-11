Panglima Komando XXIV Bantah TNI Culik Mama Sinta: Itu Tidak Benar
jpnn.com, JAKARTA - Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia angkat bicara mengenai isu penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.
Ia menjamin informasi yang beredar luas tersebut adalah hoaks dan bukan tindakan dari institusi TNI.
Menurut Mayjen Frits, tuduhan liar tersebut langsung terpatahkan oleh pernyataan dari korban sendiri. Mama Sinta mengaku sama sekali tidak pernah mengalami penculikan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
"Yang mengalami itu Mama Yasinta sendiri. Dan pengakuannya sudah sangat jelas, tidak ada penculikan. Saat ini ia dalam kondisi aman dan sehat," ujar Mayjen Frits kepada awak media.
Menurut dia, tuduhan tersebut jelas terbantahkan lantaran Mama Yasinta sendiri mengaku tidak pernah merasa diculik ataupun diintimidasi pihak manapun.
"Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," kata Frits menerangkan.
Menurut Frits, isu ini berkembang begitu cepat lantaran tidak ada pihak yang mencoba mengkonfirmasi langsung ke TNI.
Dengan demikian, isu yang terkesan menyudutkan TNI ini membuat masyarakat berspekulasi tanpa mau mencari tahu informasi yang berimbang.
Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia angkat bicara mengenai isu penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.
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