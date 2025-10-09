Panglima Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Prajurit yang Gugur Saat Rangkaian HUT ke-80 TNI

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Hersan didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte menyerahkan secara santunan risiko kematian khusus dari PT ASABRI serta tali asih kepada ahli waris prajurit TNI yang gugur saat pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).

Dalam suasana haru dan penuh empati, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Pratu Johari Alfarizi, dan Kld Pom Lingga Surya Permana, yang gugur dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Irjen TNI.

Lebih lanjut, Laksdya TNI Hersan menegaskan kehadiran dirinya bersama jajaran merupakan wujud nyata tanggung jawab dan perhatian negara terhadap para prajurit serta keluarganya.

“Kehadiran kami disini adalah sebagai wujud dari tanggung jawab dan perhatian negara khususnya kami TNI, yang nantinya juga akan memberikan santunan, dalam hal ini Bapak Panglima TNI kepada ahli waris,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen TNI juga memberikan pesan penguat kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap tegar dan bangga atas pengabdian almarhum.

“Saya betul-betul memahami, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan yang Bapak-Ibu rasakan. Namun percayalah, almarhum telah meninggalkan warisan terbaik yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, satuan, serta negara,” ungkapnya.