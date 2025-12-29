Panglima TNI Bakal Tindak Tegas Pihak yang Kibarkan Bendera GAM saat Bencana

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi adanya pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh beberapa pihak di tengah situasi bencana.

Agus menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas bila ada pihak-pihak yang mencoba membuat kegaduhan dan memperkeruh keadaan.

Hal itu dikatakan saat konferensi pers Penanganan Bencana Sumatra, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12).

“Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok seperti itu,” ujar Agus.

Dia menekankan kerja sama, ketenangan, dan solidaritas masyarakat menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang menganggu proses tersebut,” kata dia.

Agus meminta agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif agar penanganan bencana berjalan lancar tanpa hambatan.

Terlebih, pemerintah disebut terus berupaya memperbaiki infrastruktur dan mengoptimalkan bantuan untuk masyaraat korban bencana.