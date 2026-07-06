Panglima TNI Beri Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada 23 Personel di Timika Papua Tengah

jpnn.com - JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) kepada 23 prajurit yang telah dedikasi terbaik dan terlibat dalam menjaga kedaulatan negara di Papua. Upacara pemberian kenaikan pangkat luar biasa itu digelar di Markas Yonif 754/ENK Timika, Papua Tengah, Minggu (5/7).

Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin (6/7), tidak disebutkan secara terperinci nama prajurit dan KPLB itu. Agus hanya menjelaskan bahwa dedikasi mereka dalam menjalankan tugas harus dicontoh oleh para personel TNI di mana pun berada.

Dengan adanya pemberian KPLB ini, Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap 23 personel ini makin bersemangat dalam menjalankan tugas negara di Papua.

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Pemberian KPLB ini juga diharapkan dapat memotivasi seluruh personel TNI agar semangat dan mencetak prestasi selama bertugas.

Di saat yang sama, Agus yang bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Gedung Centralized yang juga berada di Yonif 754/ENK Timika, Papua Tengah, sebagai pusat komando dan administrasi modern guna mendukung kesiapan satuan.

Fasilitas serta infrastruktur pendukung ini diharapkan Agus dapat mendukung operasional personel TNI di lapangan. (antara/jpnn)