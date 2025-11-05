Panglima TNI Bersama Menhan RI Tinjau Lokasi Penertiban Tambang Nikel Ilegal Oleh Satgas PKH
jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025).
Lahan di desa tersebut sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal.
Kunjungan ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional.
Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.
“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan Kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa yang lalu,” ujar Menhan RI.
Menhan RI juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif.
“Yang legal kami dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” tegas Sjafrie.
Menurut Sjafrie, dirinya tidak melihat latar belakang dari mana, tetapi menegakkan kepentingan nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Langkah Tegas Satgas PKH di Kaltim Picu Sorotan ke Aktivitas Tambang PT Position di Halmahera Timur
- Pernyataan Menhan Sjafrie Setelah Melihat Lokasi Tambang Ilegal di Morowali
- Panglima TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Panen Kedelai Garuda Merah Putih
- Panglima TNI Tinjau Markas Markas Batalyon Pengintai Tempur Kostrad di Cikarang
- Panglima TNI Minta Prajurit Menjunjung Tinggi Profesionalisme, Disiplin dan Loyalitas
- Panglima Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Prajurit yang Gugur Saat Rangkaian HUT ke-80 TNI