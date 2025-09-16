Panglima TNI dan Menhan RI Hadiri Raker dengan Komisi I DPR RI, Nih Agendanya

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi para Kepala Staf Angkatan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI.

Rapat kerja ini membahas membahas agenda tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhan/TNI Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Menhan RI menyampaikan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2026 yang telah disetujui Komisi I DPR RI yang dibawa ke Badan Anggaran sebesar Rp 187,1 triliun.

Menurut Sjafrie, anggaran ini akan dipergunakan untuk pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai serta mendukung upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap dinamika situasi yang terus berkembang.

“Untuk itu, TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para Kepala Staf Angkatan akan terus meningkatkan kesiapan-kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara agar supaya ketiga Angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menhan RI.

Lebih lanjut, Menhan RI menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam menjaga kedaulatan negara.

“Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima, oleh karena itu tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I DPR terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” imbuhnya.