Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Penyambutan KKRI Wilayah Jayapura

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Penyambutan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Wilayah Jayapura yang berjumlah 400 siswa-siswi SMK dari wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/10/2025).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para Kadet yang datang jauh-jauh dari Papua untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia.

“Terima kasih atas kehadiran adik-adik dari Papua yang telah menempuh perjalanan panjang untuk ikut serta dalam kegiatan HUT ke-80 TNI,” ujar Panglima TNI.

Sebelumnya, Korps Kadet Republik Indonesia Wilayah Jayapura turut ambil bagian dalam upacara parade dan defile HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas, Jakarta pada Minggu (5/10/2025).

Penampilan para kadet muda tersebut menarik perhatian dan mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia.

“Bapak Presiden senang melihat semangat adik-adik tampil di depan beliau dan para tamu undangan,” ujar Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Agus Subiyanto berpesan agar para kadet terus menimba ilmu, menjaga disiplin, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.