Panglima TNI Kunjungi Museum Diponegoro dan Museum Jenderal Sudirman di Magelang

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Museum Diponegoro dan Museum Jenderal Sudirman di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung seusai memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) TNI Integratif Tahun Anggaran 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Rano Tilaar, serta Wali Kota Magelang Damar Prasetyono.

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Panglima TNI meninjau koleksi dan dokumentasi sejarah yang menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro dan Jenderal Besar Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Pusat Penerangan TNI dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, kunjungan ini menjadi momentum untuk meneladani nilai-nilai kepemimpinan, patriotisme, dan pengabdian yang diwariskan para pahlawan bangsa.

"Semangat juang dan dedikasi Pangeran Diponegoro serta Jenderal Besar Sudirman diharapkan dapat menginspirasi generasi penerus, khususnya prajurit TNI, dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Panglima TNI.(fri/jpnn)