menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustafa Jadi Wakasad

Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustafa Jadi Wakasad

Panglima TNI Tunjuk Letjen Saleh Mustafa Jadi Wakasad
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat di Komisi I DPR di Gedung DPR. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

Muhammad Saleh Mustafa ditunjuk menjadi Wakasad menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Panglima TNI.

Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan surat keputusan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (20/8), beberapa pejabat tinggi juga mendapatkan jabatan strategis, seperti Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim yang sebelumnya menjabat Pa. Sahli Tk. III KSAD Bidang Ekkudag, kini mendapat jabatan baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih.

Amrin menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Rudi Purwanto yang akan menempati jabatan Asisten Logistik Panglima TNI.

Selain itu, ada Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo yang akan meninggalkan jabatan lamanya Aster KSAD untuk menerima posisi baru sebagai Pangdam I/Iskandar Muda.

Baca Juga:

Terakhir, ada Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang akan menjadi Pangdam XVIII/Kasuari, meninggalkan jabatan lamanya Asisten Operasi KSAD.

Hingga saat ini, pihak Mabes TNI ataupun Dinas Penerangan TNI AD belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai penunjukan Wakil KSAD dan tiga Pangdam baru tersebut. (antara/jpnn)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letjen Saleh Mustafa jadi Wakasad.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI