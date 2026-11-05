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Panglima TNI Ungkap Kronologi Kecelakaan Helikopter saat Misi Pemadaman Karhutla di Kalteng

Panglima TNI Ungkap Kronologi Kecelakaan Helikopter saat Misi Pemadaman Karhutla di Kalteng
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Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditemui seusai pemakaman Letkol Cpn (Anumerta) Anwar Dudi Firmansyah di TMP Cikutra, Kota Bandung, Kamis (4/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi inspektur upacara pemakaman militer Letkol Cpn (Anumerta) Anwar Dudi Firmansyah di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat.

Anwar merupakan salah satu dari delapan kru helikopter MI-17V5 HA-5135 milik TNI AD yang mengalami kecelakaan di perairan Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Panglima mengatakan bahwa helikopter milik Puspenerbad yang membawa delapan kru itu jatuh saat melakukan pengambilan air yang kedua untuk water boombing.

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"Satu kali sudah dilaksanakan dengan aman, kemudian yang kedua kalinya terjadi crash," ujar Agus saat ditemui seusai pemakaman, Kamis (4/11).

Jenderal Agus mengatakan bahwa lokasi kejadian itu berada di perairan Pematang Limau.  "Kondisi terakhir helikopter berada kurang lebih 1 kilometer dari bibir pantai dengan kedalaman kurang lebih 6 meter dan posisi heli terbalik," katanya.

Lima kru dilaporkan selamat, dan dua meninggal dunia dalam insiden itu. Sementara itu, satu korban lain masih berada di dalam helikopter dan dalam proses evakuasi.

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“Sekarang sedang dalam pencarian, satu lagi korban masih ada di dalam heli ini, karena hasil laporan dari SAR dan TNI yang di lokasi, arus di dalam lautnya deras dan berterjun," tuturnya.

"Insyaallah segera kami bisa mengevakuasi satu korban yang masih ada di dalam heli. Posisi heli sudah ditemukan. Kita berdoa semuanya supaya proses evakuasi berjalan lancar," kata Agus. (mcr27/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan kronologi kejadian kecelakaan helikopter yang jatuh saat misi pemadaman karhutla di Kalteng.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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