jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Sugianto Kusuma menyatakan pentingnya pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan proyek properti dan fasilitas komersial, tetapi juga perlu menghadirkan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengusaha yang beken dengan panggilan Aguan tersebut menegaskan upaya PANI dalam membangun kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Bagi kami, pengembangan kawasan bukan hanya tentang operasional dan pembangunan proyek, tetapi juga bagaimana masyarakat sekitar dapat turut merasakan manfaatnya,” kata Sugianto dalam keterangan resmi perusahaan yang dikutip pada Jumat (27/11).

Komitmen PANI untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat itu diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Pengembang properti dan kawasan terpadu itu menghadirkan beragam CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Baca juga: Konsisten Peduli Masyarakat Tangerang, PIK2 Jadi Kampiun CSR Award 2026

Menurut Aguan, CSR PANI diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Adapun sejumlah kegiatan yang dijalankan, antara lain, peningkatan akses pendidikan, pencegahan stunting (tengkes), pembangunan sarana air bersih, perbaikan rumah, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu program CSR PANI yang menjadi perhatian ialah Bedah Rumah Roboh. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.