PANI Pasang Target Marketing Sales Rp 4,3 Triliun, Segmen Residensial Jadi Motor Utama

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menargetkan marketing sales Rp4,3 triliun pada 2026. Perseroan memilih langkah konservatif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Target tersebut disusun di tengah pasar properti yang belum sepenuhnya lepas dari tekanan eksternal. Meski begitu, PANI menilai peluang pertumbuhan di kawasan PIK2 masih terbuka.

Segmen residensial diproyeksikan menjadi motor utama penjualan. PANI melihat PIK2 kian menarik sebagai lingkungan hunian yang liveable dengan ekosistem terintegrasi.

Selain itu, kaveling tanah komersial dan produk komersial seperti ruko, rukan, serta SOHO juga diyakini tetap memiliki pasar.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma, mengatakan komposisi target tahun ini disiapkan setelah mempertimbangkan banyak faktor.

“Komposisi marketing sales yang kami tetapkan setelah mencermati perkembangan geopolitik yang terjadi sehingga unsur kehati-hatian dan target yang dapat dicapai menjadi prinsip utama kami," katanya.

PANI menilai pengembangan kawasan yang terus berjalan akan menjadi modal penting untuk menjaga optimisme. Infrastruktur dan fasilitas utama yang kini hadir di PIK2 disebut dapat mengangkat nilai kawasan secara bertahap.

“Kehadiran fasilitas strategis seperti Nusantara International Convention Exhibition (NICE) serta konektivitas langsung menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan toll dalam/luar kota melalui Tol KATARAJA akan menciptakan nilai tambah baru dan memperkuat daya tarik kawasan PIK2,” ujar Sugianto.