Panik Kepergok Berbuat Mesum, Pengendara Mobil Terabas Palang Parkir MIM Bandung  

jpnn.com, BANDUNG - Pengendara minibus diduga melakukan perbuatan mesum di parkiran Metro Indah Mall (MIM), kawasan Margahayu Raya, Kota Bandung pada Rabu (29/7/2026) pukul 01.36 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, tindak asusila itu dilakukan pengendara mobil Honda Brio dengan plat nomor D 1339 AMG.

Kejadian itu diketahui oleh pihak keamanan yang sedang berkeliling memantau keamanan di mal tersebut.

Setelah kepergok sedang berbuat asusila di dalam mobil, petugas keamanan lantas menghampiri.

Namun, karena diduga panik pengendara itu langsung tancap gas dan keluar kawasan mal.

Bahkan, pengendara nekat menabrak palang parkir otomatis dan kabur ke arah Jalan Soekarno-Hatta.

Kejadian itu pun viral di media sosial Instagram.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian.