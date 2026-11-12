Panik Saat Penggerebekan, Pria di Palembang Lompat ke Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria bernama Farhan (25) dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di Sungai Musi, kawasan Pasar Kuto, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III Palembang.

Kantor SAR Palembang menerima informasi kejadian pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB dan segera memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian.

Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa tersebut bermula pada Rabu sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, korban bersama seorang rekannya diduga panik dan melompat ke Sungai Musi ketika berlangsung penggerebekan oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak kriminal.

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Rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi sungai dan saat ini telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, setelah melompat ke sungai, tubuh Farhan tidak kembali muncul ke permukaan.

Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel bersama unsur SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban.

"Setelah menerima informasi, kami langsung mengerahkan personel menuju lokasi kejadian. Pencarian dilakukan bersama unsur SAR gabungan dengan mengoptimalkan penyisiran di permukaan sungai. Kami berharap korban dapat segera ditemukan," sampai Raymond, Kamis (12/11/2026).

Tim SAR Gabungan yang terlibat terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polairud, PMPB, serta masyarakat setempat.

Adapun metode pencarian dilakukan melalui penyisiran permukaan air secara visual dengan total luas area pencarian mencapai 8 KM² yang dibagi menjadi dua sektor.