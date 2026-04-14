Panin Dubai Syariah Bank Melanjutkan Dukungan untuk Perempuan Berlari 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) kembali melanjutkan dukungannya sebagai sponsor dalam rangkaian acara Perempuan Berlari 2026 yang diselenggarakan pada 9–12 April 2026 di Jakarta.

Mengusung tema “We Strong Together”, PDSB hadir sebagai sponsor strategis yang terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian acara, dengan menggabungkan semangat hidup sehat melalui olahraga serta edukasi literasi keuangan syariah yang relevan dengan kehidupan perempuan masa kini.

“Partisipasi kami dalam Perempuan Berlari 2026 merupakan kelanjutan dari komitmen PDSB dalam mendukung perempuan Indonesia agar semakin berdaya, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. Kami percaya perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan inklusivitas yang berkelanjutan, dan melalui edukasi finansial syariah seperti Tabasha, yang merupakan salah satu produk Tabungan PDSB yang berbasis bagi hasil, kami ingin menghadirkan solusi yang relevan, mudah diakses, dan berdampak jangka panjang,” kata Direktur Kepatuhan PDSB Intan Rahmawati.

Lebih lanjut, PDSB menegaskan bahwa dalam kolaborasi tahun ini, perusahaan tidak hanya berperan sebagai sponsor, tetapi juga sebagai mitra strategis yang hadir secara menyeluruh.

Melalui berbagai sesi talkshow, interaksi komunitas, serta aktivasi edukatif, PDSB membawa pendekatan yang menyatu antara kesehatan fisik dan kesehatan finansial sebagai satu kesatuan gaya hidup perempuan modern.

Sejalan dengan semangat “We Strong Together”, PDSB melihat bahwa kekuatan perempuan tidak hanya tercermin dari aktivitas fisik, tetapi juga dari kemampuan untuk saling mendukung, bertumbuh bersama, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, edukasi literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dalam kehadiran PDSB di Perempuan Berlari 2026, termasuk melalui pengenalan Tabasha sebagai solusi menabung yang praktis dan berkelanjutan.

Selain itu, PDSB turut mengapresiasi antusiasme lebih dari 2.400 peserta yang terlibat dalam Perempuan Berlari 2026.