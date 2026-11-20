jpnn.com, JAKARTA - Prosesi penyerahan medali Porprov VII Banten 2026 tanpa podium menuai sorotan publik. Panitia menyebut hal itu terjadi karena keterbatasan fasilitas.

Kepala Bidang Humas dan Publikasi Porprov VII Banten 2026 Tb. Asep Nurdin menjelaskan podium sebenarnya sudah tersedia di lokasi pertandingan.

Namun, podium tersebut tidak cukup menampung seluruh atlet yang meraih medali pada nomor beregu. Kondisi itu membuat panitia memutuskan menyerahkan medali tanpa menggunakan podium.

"Karena penyerahan medali dilakukan untuk nomor beregu dengan jumlah atlet yang cukup banyak, sementara kapasitas podium terbatas, penyerahan medali akhirnya dilakukan tanpa podium," kata Asep, Jumat (20/11).

Dia menyebut keputusan tersebut merupakan penyesuaian teknis di lapangan agar pembagian medali tetap berlangsung tertib.

Meski demikian, Asep mengakui pelaksanaan seremoni tersebut belum sesuai dengan harapan para atlet dan ofisial.

Panitia pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Setiap atlet yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan yang layak dan berkesan," ujarnya.